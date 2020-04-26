Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о своем состоянии

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщил в воскресенье, 26 апреля, что состояние его здоровья пока не улучшилось.

«Температура всё время меняется: то 38,5, то ее собьют до 37, применяют антибиотик так. Врачи... Всё время бригада меняется, по двое суток работают, самоотверженно очень работают врачи и медперсонал. Работают по протоколу, я чувствую, что какой-то толк будет», — рассказал Калашников в разговоре с «РИА Новости».

Улучшений, по словам депутата, пока нет, однако он выразил надежду на то, что они будут в ближайшие несколько дней.

Накануне, 25 апреля, Калашников признался, что заразился коронавирусом. Он рассказал, что у него двустороннее воспаление легких и он находится в больнице. Всех контактировавших с депутатом отправили на карантин. Такой информацией поделился осведомленный источник в аппарате нижней палаты парламента.

Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заражен коронавирусом. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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