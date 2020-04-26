Прямой эфир
Сюжет:

На лечение в больницу в Коммунарке за сутки поступили 87 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичную больницу в Коммунарке за минувшие сутки поступили 87 человек, это чуть меньше, чем днем ранее. Всего в медицинском учреждении лечатся 650 человек, написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 апреля, главный врач лечебницы Денис Проценко.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

С диагнозом «пневмония» в больнице лечатся 630 пациентов — 97%. COVID-подтвержденных — 441 пациент — 68%.

В реанимации находится 61 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 33 человека.

Накануне Проценко сообщал о 108 пациентах, поступивших в больницу за сутки. Тогда из 620 находящихся там человек коронавирусная инфекция была подтверждена у 404.

Главный врач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко написал в своем Facebook 26 апреля, что за сутки число больных с диагнозом «коронавирус» в медучреждении выросло на 109 человек и достигло в общей сложности 1069.

Всего в больнице находится 1541 пациент.

За сутки в стационар поступило 162 человека. В субботу в больнице было 1525 пациентов, у 960 из которых подтвердился коронавирус.

В реанимации находится 161 пациент, из них 85 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию оперштаба на 25 апреля, число случаев коронавируса в России составляет 74 588.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Еще 128 человек вылечились от коронавируса в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020