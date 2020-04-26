Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в воскресенье, 26 апреля.

Поручения сформировали по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с коронавирусом.

Срок выполнения — 30 апреля.

Роспотребнадзор должен представить к 27 апреля предложения об организации единой площадки для обсуждений с бизнесом продолжения работы в условиях пандемии.

Накануне Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий из отраслей экономики, которые пострадали.

Глава российского правительства 1 апреля заявил о резервации Минфином для борьбы с последствиями распространения коронавируса в стране 1,4 трлн рублей. Как сообщали СМИ, на антикризисные меры кабмин может потратить более 520 млрд рублей, из которых свыше 100 млрд рублей пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России выявлено 74 588 случаев коронавируса.

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