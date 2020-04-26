В Туле горит завод по производству битума

Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула, сообщает РЕН ТВ.

По информации МЧС, на крытой площадке огнем охвачено 800 кв. м, где горят резинотехнические изделия.

На месте пожара работают спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.

24 апреля произошло возгорание склада со шпалами на открытой площадке на территории путевой машинной станции в Оренбурге. Чтобы потушить возгорание, пришлось использовать пожарный поезд. Для устранения ЧП МЧС были привлечены 53 человека и 17 единиц техники.