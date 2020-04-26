Прямой эфир

В Туле горит завод по производству битума

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула, сообщает РЕН ТВ.

По информации МЧС, на крытой площадке огнем охвачено 800 кв. м, где горят резинотехнические изделия.

На месте пожара работают спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.

24 апреля произошло возгорание склада со шпалами на открытой площадке на территории путевой машинной станции в Оренбурге. Чтобы потушить возгорание, пришлось использовать пожарный поезд. Для устранения ЧП МЧС были привлечены 53 человека и 17 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабные пожары произошли в дачных поселках Новосибирской области
Пожар уничтожил 22 дома в селе в Кемеровской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020