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Заразившегося коронавирусом футболиста «Монпелье» вывели из искусственной комы

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Фото: TASS/Imago/Panoramic
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Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия, который ранее попал в реанимацию с коронавирусом, выведен из искусственной комы. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщается в Twitter RTL Football.

По словам агента игрока Фредерика Герра, футболист уже дышит самостоятельно.

«Процесс восстановления долгий, но он больше не в коме. Мы, без сомнения, движемся к хорошим новостям», — рассказал агент.

Самбия был доставлен в клинику утром в понедельник, 20 апреля. В четверг Самбия был помещен в отделение интенсивной терапии другого медицинского учреждения из-за ухудшения состояния.

По данным Worldometer, во Франции на 25 апреля было зафиксировано более 161 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22,6 тыс. человек скончались, 44,5 тыс. человек выздоровели.

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