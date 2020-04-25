Прямой эфир

Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова — бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.

Артист рассказал «Вечерней Москве», что сейчас разбирается в ситуации, а также отметил, что полностью поддерживает сторону дочери Виктории в этом конфликте. Стоянов убежден, что ее поведение объясняет то, что водитель применил к ней насилие.

Кроме того, актер заявил, что сейчас у его дочери нервный срыв в связи с произошедшим. Девушка, по его словам, находится в безопасности, но где именно, он уточнять не стал. Также Стоянов добавил, что заявление в полицию на действия таксиста они уже подали.

При этом издание опубликовало также мнение о произошедшем представителя Межрегионального транспортного союза Романа Круглова. Он уверен, что в данном случае закон на стороне водителя. Представитель подчеркнул, что водитель действовал в рамках закона, отказавшись везти женщину с неработающим пропуском.

Круглов уверен, что девушка понесет административное наказание, так как видеозапись и показания очевидцев указывают на то, что именно она спровоцировала конфликт. Также в организации отметили, что помогут водителю юридически разрешить спор с пассажиркой, а также с трудоустройством.

О драке стало известно ранее 24 апреля. Инцидент произошел на улице Коненкова. Как показывает запись с камер видеонаблюдения, мужчина вытащил пассажирку из машины, и она упала на асфальт, но потом встала и попыталась залезть обратно в салон. Нападение девушки зарегистрировал видеорегистратор в машине такси.

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Мера действует с 15 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за QR-кода
Бастрыкин поручил разобраться в драке таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020