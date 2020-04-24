Бастрыкин поручил разобраться в драке таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить появившиеся в СМИ сообщения о драке таксиста и пассажирки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 апреля.

Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства случившегося и при наличии оснований незамедлительно организовать процессуальную проверку.

О драке стало известно ранее 24 апреля. Инцидент произошел на улице Коненкова. Как показывает запись с камер видеонаблюдения, мужчина вытащил пассажирку из машины и она упала на асфальт, но потом встала и попыталась залезть обратно в салон. В это время она получила несколько ударов по лицу.

По словам потерпевшей, во время поездки у нее возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, и поэтому водитель решил ее высадить.

ТАСС сообщает, что оба участника конфликта написали друг на друга заявления об избиении. Сообщается, что девушка с нечитаемым пропуском решила вызвать следующее такси и подождать его в уже вызванной машине, но водитель сказал, что отвезет ее в отдел полиции, а потом поедет на следующие вызовы. Когда он завел машину, пассажирка стала его бить и требовать остановиться.

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск. Мера действует с 15 апреля 2020 года.