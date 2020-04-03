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Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта. Воспоминаниями об этом игрок поделился в интервью агентству Накануне.ru 3 апреля.

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел во время выездного матча против «Спартака» в Москве, но не уточнил, когда именно это случилось.

«Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он предложил погреться внутри аэропорта. Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной», — цитирует RT игрока.

По словам футболиста, инцидент обошелся без вызова сотрудников полиции. Мацей Вилюш выступал за футбольный клуб «Ростов» в период с 2017 по 2019 год. В составе команды 46 матчей, в которых отметился одним забитым голом. В зимнее трансферное окно футболист перешел в «Урал», за который сыграл три встречи.

1 апреля сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) создаст денежный фонд для помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса. Согласно последнему отчету в 2019 году, денежные резервы организации составили $2,74 млрд. Таким образом, федерация не только намерена использовать часть резервов для поддержки больной футбольной экономики, но и готова взять кредит под свой будущий телевизионный и спонсорский доход.

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