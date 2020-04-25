Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Соответствующие поручения даны Минтруда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, а также Минздраву, пишет «Газета.Ру».

В частности, Роспотребнадзору поручено «представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавирусной инфекции». Срок исполнения этого поручения указан 27 апреля 2020 года.

Кроме того, профильным ведомствам поручено подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса.

Ранее 25 апреля Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики.

1 апреля Мишустин сообщил, что для борьбы с последствиями распространения коронавируса Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей. По данным СМИ, на антикризисные меры кабмин может потратить порядка 520 млрд рублей, из них более 100 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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