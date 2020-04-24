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Смены в детских лагерях в Карелии перенесли на август

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В Кондопожском районе Республики Карелия июньские смены детских летних лагерей перенесли на август. Соответствующее решение приняли власти района.

Как сообщает сайт администрации муниципалитета, речь идет о сменах, которые должны были пройти на базе местного дома творчества детей и юношества, второй спортивной школы и на базе спортшколы Олимпийского резерва. Кроме того, на последний месяц лета перенесли работу двух школьных бригад школ № 6 и 8, пишет ИА «Карелinform».

Власти муниципалитета приняли такое решение в качестве мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что до 1 июня также приостановили свою работу круглогодичные лагеря и курорты Карелии.

Ранее в апреле «Известиям» стало известно из открытого письма Московской федерации профсоюзов к мэру столицы Сергею Собянину, что детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

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