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Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» стало известно из открытого письма Московской федерации профсоюзов к мэру столицы Сергею Собянину.

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По словам председателя объединения Михаила Антонцева, для поддержки детских лагерей необходимо включить их в реестр предприятий, для которых разрабатываются нормативно-правовые акты о временном освобождении или приостановлении обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами, уплаты земельных платежей, коммунальных услуг — до момента стабилизации ситуации.

В Союзе организаторов детского активного туризма (СОДАТ) также отмечают, что без мер поддержки детским лагерям выжить будет сложно.

«Необходимо найти баланс между опасностью держать детей взаперти и проведением безопасных летних смен, которых ждут и дети, и организаторы. Требуется сперва разработать протоколы тестирования и маршрутизации заболевших. Сейчас, как никогда, актуальна совместная работа экспертов с органами Роспотребназдора, министерствами здравоохранения и просвещения с целью выработки алгоритмов для проведения летних кампаний с учетом обстановки в регионах», — подметила глава совета СОДАТ Марина Грицун.

В Минпросвещения предложили региональным властям принимать решения о функционировании детских лагерей в зависимости от местной эпидемиологической обстановки. Ведомство со своей стороны готово рассмотреть инициативу о включении лагерей в перечень пострадавших организаций.

В свою очередь эксперты предложили перенести летние смены на осенне-зимний период, устроив предпродажу туров по низкой цене для сокращения расходов оздоровительных лагерей. При этом многие физкультурно-оздоровительных организации, несмотря на мораторий на банкротство, всё равно продолжают нуждаться в финансовой помощи для выплаты зарплат сотрудникам.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Отдыхать некуда: детские лагеря оказались под угрозой банкротства

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