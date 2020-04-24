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Москва и Нижний Новгород возглавили список лидеров самоизоляции

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Фото: TASS/ZUMA
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Самый высокий индекс самоизоляции среди городов России на протяжении этой недели по-прежнему сохранялся в Москве, на втором месте — Нижний Новгород, следует из данных «Яндекса» в пятницу, 24 апреля.

«Яндекс» с конца марта рассчитывает индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше числовое значение, тем лучше граждане соблюдают самоизоляцию. Для расчета используются обезличенные данные об использовании приложений компании.

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Средний индекс самоизоляции в столице с 20 апреля по сегодняшний день повысился на три балла по сравнению с обычной неделей до коронавируса. По состоянию на 19:21 мск 24 апреля индекс в Москве составляет 3,7 балла, что соответствует значению «на улице есть люди».

Среди городов ближнего Подмосковья самое высокое значение в течение недели отмечалось в Железнодорожном, Лобне, Электростали и Королеве. Хуже всего соблюдают домашний режим в регионе Котельники, Ногинск, Фрязино и Видное.

В других городах страны уровень самоизоляции за последнюю неделю снизился. В среднем по городам-миллионникам прирост к обычной неделе составил два балла. Самыми дисциплинированными оказались Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж и Ростов-на-Дону.

По данным на 19:21 мск пятницы в Нижнем Новгороде индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, что означает «на улице есть люди».

Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим в России с сохранением зарплат. Меру ввели для предотвращения распространения коронавируса.

С вечера 29 марта по 30 апреля в Москве и области введен режим обязательного домашнего режима. Позже большинство субъектов последовали этому примеру.

По данным оперштаба на 24 апреля общее число заразившихся в России достигло 68 622 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

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