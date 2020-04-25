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Южный транзит: зачем РФ нужна Средиземноморская эскадра

Боевые корабли Черноморского флота защитят российские суда на важнейших транспортных артериях
Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Южный транзит: зачем РФ нужна Средиземноморская эскадра
2020-04-24 18:33:25">
2020-04-24 18:33:25
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Военно-морской флот России укрепляет корабельную группировку в Средиземном море. В нее уже вошли две новые подводные лодки-носители крылатых ракет «Калибр». Также ожидается прибытие и других боевых кораблей. Укрепление Средиземноморской эскадры идет на фоне эскалации гражданской войны в Ливии, обострения ситуации в Египте и, возможно, начала новой «танкерной войны» в Персидском заливе. Военный историк Дмитрий Болтенков разбирался, зачем нужно присутствие российских кораблей в южных морях и какую роль они будут играть в этой стратегически важной точке планеты.

Сейчас ВМФ России начал плановую ротацию корабельного состава в Средиземном море. В дальнейшем группировка будет усилена крейсером «Москва», который сейчас завершает ремонт в Севастополе, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

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В заливе неспокойно

В Северной Африке и на Ближнем Востоке неспокойно. Ситуация накаляется в регионе Магриб. Буквально 22 апреля Германия присоединилась к военно-морской операции Евросоюза у берегов Ливии. Миссия, получившая название IRINI, стартовала 1 апреля этого года. Боевые корабли стран ЕС пытаются прекратить перевозки оружия в охваченную гражданской войной страну и остановить торговлю людьми. Вдоль ее побережья патрулируют также турецкие фрегаты, которые уже открывали огонь для поддержки своих союзников из ливийского Правительства национального согласия.

Запахло порохом и в Персидском заливе. В январе этого года США и Иран уже были на грани войны. Соединенные Штаты убили ударом с дрона одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который навещал Багдад. В ответ Иран обстрелял двумя десятками ракет американскую базу Айн аль-Асад в Ираке.

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Катера КСИР маневрируют около борта корабля ВМС США в Персидском заливе

Катера КСИР маневрируют около борта корабля ВМС США в Персидском заливе

Фото: U.S. Navy/Handout via REUTERS

Дональд Трамп ранее заявлял, что США были готовы нанести удары по 52 объектам в Иране в отместку за эту атаку. В свою очередь командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что Иран в таком случае атаковал бы еще 400 американских целей.

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Наконец, 22 апреля этого года президент США отдал распоряжение уничтожать корабли и катера ВМС Ирана, если они представляют угрозу для американских боевых кораблей. Четко стоит понимать, что легкие надводные отряды — это основной компонент морских сил КСИР. А у них с США есть свои персональные счеты. Обострение отношений Ирана и Штатов отсылает к событиям 1980-х годов, также известным как «танкерная война», которая может повториться.

Нефть под ударом

Борьба с нефтеперевозками как новый тип вооруженного противостояния возникла в ходе ирано-иракской войны — в 1980-х годах. Нефтеналивные суда разных стран, вывозившие нефть из портов Персидского залива, стали подвергаться ударам авиации и военно-морских сил Ирака и Ирана. Иракцы с азартом били по иранским танкерам. Те, в свою очередь, атаковали суда, вывозившие иракскую нефть и нефтепродукты из портов Кувейта и Саудовской Аравии.

Ирак активно использовал авиацию для ударов по морским целям. Причем в ходе одного из них 17 мая 1987 года фрегат ВМС США «Stark» получил в борт французскую ракету «Экзосет». Иран сделал ставку на использование легких морских сил, а также на морские мины. В итоге под раздачу попали суда десятков стран.

Досталось и советскому торговому флоту. Так, например, 16 мая 1987 года советский танкер «Маршал Чуйков» подорвался на мине. Для того, чтобы защитить интересы страны в этом важном торговом регионе, Военно-морскому флоту пришлось показать свой флаг в Персидском заливе.

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Фрегат ВМС США «Stark» после попадания в него ракеты «Экзосет». 17 мая 1987 года

Фрегат ВМС США Stark после попадания в него ракеты «Экзосет». 17 мая 1987 года

Фото: commons.wikimedia.org

Советский Союз ввел туда бригаду кораблей из состава своей 8-й, так называемой Индийской эскадры. Она формировалась преимущественно по ротации из состава сил Тихоокеанского и Черноморского флотов.

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Со временем ситуация успокоилась. Но после распада СССР наш флаг исчез из Персидского залива, американский же флот остался. В настоящее время силы ВМС США представлены 5-м флотом, базирующимся в Бахрейне. Он включает в себя небольшое количество боевых кораблей. Основные авианосные силы базируются в заливе на условиях ротации из сил Атлантического и Тихоокеанского флотов США. Американские ВМС могут достаточно быстро перебрасывать свои силы, дислоцированные в Италии, Испании или Японии, на усиление.

Стратегически важный район

Для того чтобы наши гражданские корабли могли спокойно ходить по Средиземному морю и Персидскому заливу, им необходима защита. ВМФ СССР всегда присутствовал в Мировом океане. Также была развернута целая сеть пунктов базирования. В частности, в Южно-Китайском море располагалась база Камрань (Вьетнам), в Красном море советские корабли могли передохнуть на архипелаге Дахлак (сейчас — Эритрея), в Средиземном море — в Тартусе (Сирия). Были и другие места базирования, но после распада СССР отечественный флот практически все их покинул.

Осталась только база в Тартусе. До начала участия российских ВКС в операции против террористов в Сирии это был забытый Богом и большими грузопотоками порт, отмечают эксперты. Теперь же Тартус стал важным военным объектом. При этом помимо причалов у ВС РФ есть аэродром Хмеймим, где на постоянной основе базируется военная авиация.

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Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Макаров»» в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Макаров»» в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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В результате у России есть точка опоры в одном из ключевых районов столкновения интересов мировых держав. Начиная с 2014 года Черноморский флот качественно усилился, что позволило держать группировку в Средиземном море — она также известна как Средиземноморская эскадра. Новейшие фрегаты, корветы и подводные лодки своим ракетным оружием, прежде всего «Калибрами», способны держать под прицелом территории Средиземноморья и Ближнего Востока.

Конечно, хотелось бы надеяться, что до серьезных боестолкновений и захвата кораблей в Средиземном море или Персидском заливе дело не дойдет. Но если это все-таки случится, российские корабли с дальнобойными ракетами на борту смогут охладить самые горячие головы.

Причем в составе ВМФ сохранились корабли, которые более 30 лет назад принимали непосредственное участие в проводке морских конвоев. В 1987 году задачи прикрытия транспорта и танкеров решал сторожевик «Ладный» из состава 30-й дивизии Черноморского флота. Не исключено, что «танкерная война – 2.0» снова приведет его в теплые и хорошо знакомые воды.

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