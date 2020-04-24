Эксперт предсказал развитие технологий голографии из-за COVID-2019

Потребность людей в дистанционном обучении и коммуникациях в условиях пандемии приведет в ближайшие годы к прорывным разработкам в области визуализации голограмм, рассказал «Известиям» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов 24 апреля.

Он отметил, что на данном этапе развития ИТ-технологий визуализация голограмм пока недостаточно развита для использования в бытовых целях, например, для совещаний в удаленном формате или обучения.

«Однако технологию оптической голографии уже активно используют в кинематографе и в медицине, где 3D-визуализация органов используется во многих разработках, связанных с проведением операций. Также голограммы применяют в различных ИТ-проектах с работой на большую аудиторию, хотя это исключительная редкость», — сказал эксперт.

В качестве примера он привел Великобританию, где в настоящее время ведется активная разработка голограмм, которые можно будет не только рассмотреть со всех сторон, но к которым можно будет прикоснуться, и при этом они выглядят трехмерными.

В связи с распространением коронавируса в России учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская 8 апреля рассказала, как проходит дистанционное обучение в школах.

Часть уроков проходит в виде самостоятельной работы. В этом формате ребенку в электронный журнал прикрепляются домашние задания в виде файлов, сценариев уроков, видеороликов. Другая часть уроков подразумевает проведение онлайн-конференций. Учитель отвечает на вопросы, дает новые темы и объясняет задание для следующего урока прямо в ходе видеотрансляции, рассказала педагог.

Ранее, в апреле, родители учеников одной из саратовских школ рассказали о срыве нескольких уроков демонстрацией порно. Судя по всему, один из учеников запускал во время занятий демонстрацию своего экрана, на котором воспроизводился соответствующий контент. Установить, был ли это пранк или последствия компьютерного вируса, силами школы не удалось. Информация о случившемся передана правоохранительным органам.

Позднее, 20 апреля, в Следственном комитете России заявили, что будут наказывать авторов пранков над учителями, публикуемых в интернете.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2,7 млн человек, скончались 192 тыс. человек.