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СК пообещал наказывать авторов пранков над учителями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет будет наказывать авторов пранков над учителями, публикуемых в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 апреля.

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«Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — говорится в сообщении.

Подобное поведение взрослых пользователей вызывает еще большее недоумение, так как они должны понимать сложность сложившейся ситуации и «необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им».

В ведомстве призвали помнить, что издевательства над учителями не только мешают учебному процессу, но и могут повлечь за собой уголовно-правовые последствия.

Ранее в апреле родители учеников одной из саратовских школ рассказали о срыве нескольких уроков демонстрацией порно. Судя по всему, один из учеников запускал во время занятий демонстрацию своего экрана, на котором воспроизводился соответствующий контент. Установить, был ли это пранк или последствия компьютерного вируса, силами школы не удалось. Информация о случившемся передана правоохранительным органам.

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