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В НИИ им. Свержевского организуют койки для онкобольных

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей
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Дополнительные мощности для лечения онкобольных в Москве развернут на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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«В период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь», — заявила Ракова. В этих условиях принято решение лечить их в НИИ Свержевского.

Пациентам предоставят двух-трехместные палаты с полным соблюдением эпидемиологических норм, пообещала вице-мэр. Корпус находится на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Таким образом, эта больница получит дополнительные 100 коек для онкологических пациентов.

Первые пациенты начнут лечение уже 27 апреля.

Кроме того, пациенты с опухолями предстательной и молочной желез уже получают гормональную терапию на дому с начала апреля.

По данным на 20 апреля, в России выявлен 47 121 случай коронавируса. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86). С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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