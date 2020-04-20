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Главврач Филатовской больницы рассказал о пациентах с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В московской больнице имени Филатова проходят лечение 1598 пациентов. Более половины из них — 806 — имеют подтвержденный диагноз «коронавирус», заявил главврач Валерий Вечорко в понедельник, 20 апреля.

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1576 человек имеют диагноз «внебольничная пневмония». 145 человек находятся в реанимации, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом 52 женщины, которые беременны или недавно родили, написал Вечорко в Facebook.

За сутки в больницу поступили 209 человек, выписаны 96, уточнил главврач.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек. За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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