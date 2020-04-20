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В России проведено более 2 млн тестов на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России проведено более 2 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник, 20 апреля, пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации проведено более двух млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 135 тыс. человек», — говорится в сообщении.

За последние 24 часа, по данным ведомства, в стране было проведено 103 тыс. исследований.

Рекорд по числу проведенных тестов на COVID-19 принадлежит США. По данным университета Джона Хопкинса, в Штатах на сегодняшний день проведено более 3,8 млн соответствующих исследований.

Накануне сообщалось, что более 17,5 тыс. работников городских служб Москвы сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность и контроль за состоянием здоровья медицинских и социальных работников, а также сотрудников транспорта.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф на утро, 20 апреля, 42 853 подтвержденных случая заболевания. Выздоровел 291 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 361.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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