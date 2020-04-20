Прямой эфир
Сюжет:

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание»
Профессор Тель-Авивского университета Иегуда Шенфельд — о борьбе с коронавирусом и о том, как изменит мир пандемия COVID-19

За все 50 дней работы главной столичной клиники по борьбе с COVID-19 в ней находились 606 пациентов. Диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 603 (99,9%) из них.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человека, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в этот же день пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф на утро, 20 апреля, 42 853 подтвержденных случая заболевания. Выздоровел 291 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 361.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае дочь медика не узнала поседевшего за время работы в Ухане отца
Ученые рассказали об эффективных лекарствах против коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020