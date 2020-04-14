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Саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока

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Фото: Depositphotos
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Девятиклассникам саратовской школы № 95 во время дистанционного урока включили порнофильм, пишет 15 апреля ИА «Версия-Саратов» со ссылкой на мать одного из учащихся.

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Из-за эпидемии коронавируса, школьников перевели на дистанционное обучение, при этом уроки срывались несколько раз трансляцией порнографического видео.

«Во время урока русского языка кто-то запустил трансляцию с порно. Урок был сорван, однако «шутнику» оказалось этого мало: он продолжал включать порнофильмы во время занятий, попеременно срывая то русский, то математику, то литературу», - отметила родительница.

По словам женщины, ситуация обсуждалась с учителями, но ничего не изменилось.

Как пишет издание, судя по предоставленным скриншотам с уроков, один из учеников запускал во время занятий демонстрацию экрана своего экрана, на котором воспроизводился соответствующий контент.

Теперь данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По словам пресс-секретаря мэрии Саратова Татьяны Плющевой, полиция установит, кто именно включал видео.

«В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить это силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы», — цитирует ее «РИА Новости».

Информацию о начале проверки подтвердили и в саратовской УМВД.

В начале апреля опрос показал, что 39% родителей приравнивают дистанционное обучение к каникулам. Этой же точки зрения придерживается почти половина школьников (49%).

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