МИД Украины заявил об отсутствии писем от Грузии об отзыве посла

Киев не получал ни одного официального письма от Тбилиси о возможном отзыве посла из-за назначения вице-премьером бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она отметила, что для реализации подобных решений существует постоянная процедура.

«Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал. Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной», — приводит ее слова агентство УНН в пятницу, 24 апреля.

В пятницу грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что власти Грузии отзовут посла Украины в Тбилиси в случае, если украинские власти назначат Саакашвили вице-премьером страны.

Гахария подчеркнул, что назначение бывшего президента Грузии вице-премьером Украины является категорически неприемлемым.

Ранее в этот день Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Накануне Саакашвили поделился планами действий в случае назначения на пост вице-премьера правительства Украины. По его словам, от всех олигархов необходимо «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. В стране действует «феодальная олигархическая система», и это нужно изменить, добавил экс-президент Грузии.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили, так как, по словам властей, он ухудшил экономические показатели области, и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.