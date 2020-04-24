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Путин принял приглашение посетить «АвтоВАЗ»

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Фото: ТАСС/Яков Князев
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, пообещал прибыть с официальным визитом на «АвтоВАЗ», как только появится такая возможность.

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«Постараюсь воспользоваться вашим приглашением и постараюсь приехать на предприятие, как только это будет возможно»,— сказал Путин на совещании по развитию автомобильной промышленности.

Кроме того, глава государства поздравил коллектив и ветеранов предприятия с 50-летием выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули».

«Я желаю сотрудникам «АвтоВАЗа» и его партнерам производственных успехов, всего самого доброго, здоровья», — добавил президент.

Во время этого совещания Путин признал, что продажи у некоторых производителей автомобилей практически остановились в апреле, и отметил, что правительство будет работать над тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест и обеспечить спрос на продукцию автопрома.

В частности, российский лидер предложил разрешить дистанционную продажу авто.

Накануне 23 апреля стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей в Ижевске. Простой, в частности, связан с перебоями в поставках комплектующих на конвейер.

Кроме того, в «АвтоВАЗе» рассказали о планах перейти на сокращенную рабочую неделю в конце июня. Такое решение связано с прогнозом в 30–50% годового снижения рынка.

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