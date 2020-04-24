Калининградские власти объявили об ослаблении режима самоизоляции с 29 апреля

Калининградские власти объявили об ослаблении с 29 апреля режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает Калининград.ru.

«Что касается изменения режима самоизоляции — мы приняли решение новый режим ввести со среды, 29 апреля, не с понедельника, потому что много правил, к которым предпринимателям нужно будет подготовиться. Передвигаться можно будет без справок. С 29 числа можно будет выходить на улицу, условно говоря, с ребенком», — пояснил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, в рамках обновленного режима дома должны будут оставаться те, кто находится под медицинским наблюдением, люди пенсионного возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. Не рекомендуется гулять большими компаниями, а в общественных местах необходимо носить медицинские маски. Кроме того, с 29 апреля в регионе смогут возобновить работу непродовольственные магазины, а с 4 мая парикмахерские и салоны красоты.

Алиханов уточнил, что основным принципом является то, что если работа учреждения или заведения не запрещена в постановлении, значит, она разрешена.

«В постановление будут погружены санитарно-эпидемиологические правила, которые будет необходимо соблюдать. Режим изменится в 29 апреля в том случае, если не будет никаких поправок от федерального центра», — добавил он.

По данным на 24 апреля, в Калининградской области зарегистрировано 189 случаев коронавируса. Из них 49 пациентов уже вылечились, один умер.

Днем ранее сообщалось, что в Калининградской области разрешили работу детских садов с 12 мая.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Обязательный домашний карантин должны соблюдать больные коронавирусом и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире. В случае пренебрежения требованиями нарушителям грозит штраф.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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