Запрет на массовые мероприятия продлен в Калининградской области до 17 мая

Власти Калининградской области отменили все массовые мероприятия до 17 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила на своем сайте пресс-служба регионального правительства. Ранее мероприятия были отменены до 30 апреля.

«В регионе запрещено проведение спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 17 мая. К ним относятся концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады», — сообщили власти региона. Также запрещено курение кальянов в любых помещениях.

Министерству инфраструктуры области поручено проработать вопрос переезда из аэропорта Храброво до обсерватора прибывших в регион граждан.

«В связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции просим граждан отказаться от посещения Калининградской области в туристических целях», — отметил глава региона Антон Алиханов. По его словам, возможности обсерваторов ограничены, всех обеспечить ими не получится.

Ранее в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков ограничил въезд в республику. Весь прибывающий автотранспорт будет следовать через КПП.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

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