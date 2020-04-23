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Детские сады откроются в Калининградской области 12 мая

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Детские сады Калининградской области возобновят работу в обычном режиме с 12 мая. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

Губернатора попросили поскорее открыть дошкольные учреждения, потому что родителям необходимо работать. «Расширение дежурных групп с понедельника (27 апреля), полный режим с 12 мая», — написал Алиханов.

Полностью детсады закрылись 28 марта. В некоторых из них работают дежурные группы. Родители неоднократно обращались в администрацию Калининграда с просьбой увеличить их количество, передает Калининград.Ru.

Ранее власти Калининградской области отменили все массовые мероприятия до 17 мая из-за угрозы распространения коронавируса. К ним относятся концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады. Также запрещено курение кальянов в любых помещениях.

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