Военнослужащие ЗВО провели спецобработку подмосковных домов, школ и детсадов

Военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку территорий подмосковных школ и детских садов, а также подъездов жилых домов. Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Всего специалисты провели дезинфекцию прилегающей территории 15 многоквартирных домов, а также четырех школ, пяти детсадов, около 20 км дорог. По словам командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, обработку в 26 регионах дислокации войск округа провели специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Всего было обработано 12 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры. Общая площадь обработки составила около 2 млн кв. м. Данная работа будет продолжена.

Ранее военнослужащие танкового объединения ЗВО провели спецобработку подъездов в домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

18 апреля сообщалось, что в Москве прошла четвертая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.