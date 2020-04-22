Два детсада закрыты под Ярославлем из-за выявления COVID-19 у родителей

В городе Тутаев Ярославской области закрыты две дежурные группы в одном из местных детсадов после обнаружения коронавируса у родителя одного ребенка. Об этом сообщает в среду, 22 апреля, правительство региона.

Всем работникам дошкольного учреждения, а также родителям воспитанников будут выданы больничные листы. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Две дежурные группы данного детсада посещали 14 малышей. По словам директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, в здании учреждения «будет проведена тщательная санитарная обработка», пишет ТАСС.

Как стало известно, накануне аналогичные меры были предприняты в двух дежурных группах еще одного детсада города. Там коронавсирус был выявлен у отца одного из воспитанников.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в настоящий момент по всей стране действует режим нерабочих дней до 30 апреля.

По данным ярославского правительства, на сегодняшний день в детсадах области открыты дежурные группы для сотрудников, которым разрешено работать. Их посещают около 2,5 тыс. детей.

Согласно с данными ярославского оперштаба, за последние сутки в регионе зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала периода пандемии в области выявлено 228 заболевших, вылечились — 18 пациентов, умер один человек.

Общее число заболевших в России, по данным оперштаба на 22 апреля, составляет 57 999 человек, вылечились — 4420, умерли — 513 пациентов.

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