Прямой эфир
Сюжет:

Два детсада закрыты под Ярославлем из-за выявления COVID-19 у родителей

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Тутаев Ярославской области закрыты две дежурные группы в одном из местных детсадов после обнаружения коронавируса у родителя одного ребенка. Об этом сообщает в среду, 22 апреля, правительство региона.

В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек
На смену им идут марлевые повязки, но цены на такие изделия уже не будут прежними

Всем работникам дошкольного учреждения, а также родителям воспитанников будут выданы больничные листы. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Две дежурные группы данного детсада посещали 14 малышей. По словам директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, в здании учреждения «будет проведена тщательная санитарная обработка», пишет ТАСС.

Как стало известно, накануне аналогичные меры были предприняты в двух дежурных группах еще одного детсада города. Там коронавсирус был выявлен у отца одного из воспитанников.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в настоящий момент по всей стране действует режим нерабочих дней до 30 апреля.

По данным ярославского правительства, на сегодняшний день в детсадах области открыты дежурные группы для сотрудников, которым разрешено работать. Их посещают около 2,5 тыс. детей.

Согласно с данными ярославского оперштаба, за последние сутки в регионе зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала периода пандемии в области выявлено 228 заболевших, вылечились — 18 пациентов, умер один человек.

Инфографика

Общее число заболевших в России, по данным оперштаба на 22 апреля, составляет 57 999 человек, вылечились — 4420, умерли — 513 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ликсутов сообщил о задержанных с COVID-19 автомобилистах
В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020