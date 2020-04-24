Медработникам Москвы будут проводить тесты на иммунитет к COVID-19

Все медицинские сотрудники, работающие в московских медучреждениях, пройдут экспресс-тесты на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в пятницу, 24 апреля.

«Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы — работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. <...> В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса — они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», — приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она также добавила, что со следующей недели в столице будут дополнительно увеличены возможности проведения лабораторных исследований. Тестироваться будут пациенты всех стационаров, а не только тех, которые специализируются на лечении COVID-19.

Ранее в этот же день Ракова сообщила о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ на ранних стадиях заболевания, из-за чего возникают сложности с диагностированием.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших составило 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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