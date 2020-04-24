Матвиенко назвала своевременными принятые в России меры по коронавирусу

Власти России своевременно отреагировали на угрозу распространения коронавируса, так что благодаря принятым мерам ситуация не является угрожающей. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, даже заядлые скептики согласятся со мной, что российские власти вовремя отреагировали, приняли всеобъемлющие меры по предупреждению распространения коронавируса в РФ», ― сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Также спикер Совфеда отметила, что пока рано говорить об окончании действия ограничительных мер и ждать, что «завтра всё пройдет». Она подчеркнула, что эти ограничения будут сниматься поэтапно, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса. Кроме того, Матвиенко добавила, что у России есть необходимые финансовые ресурсы для борьбы с пандемией.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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