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Песков рассказал о сроках решения о возможном продлении режима самоизоляции

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Есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса, заявил в пятницу, 24 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — ответил Песков на вопрос о принятии решения о возможном продлении режима самоизоляции.

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2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В Москве и регионах в настоящее время действует режим самоизоляции, введенный властями 29 марта. Люди могут покидать свои дома только в случае обращения за помощью медиков, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

За прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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