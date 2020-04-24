В Испании сообщили о рекордно малой смертности от коронавируса за месяц

За сутки в Испании умерли от коронавируса 367 человек. Это минимальный показатель с 20 марта, сообщает газета El Pais в пятницу, 24 апреля.

До этого в течение шести дней смертность была стабильной, отмечает издание.

23 апреля минздрав Испании сообщал о 440 смертях за сутки и более 22 тыс. — за весь период распространения вируса.

22 апреля в Испании было зарегистрировано 435 смертей от коронавируса.

20 апреля СМИ сообщали о снижении количества умерших в Испании. В тот день от инфекции скончались 399 человек, показатель стал самым низким в апреле.

По данным статистического бюро Worldometer, Испания находится на втором месте в мире по числу инфицированных (более 213 тыс.), ее опережают только США.