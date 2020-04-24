Ученые нашли в организме человека начальные точки заражения коронавирусом

Начальными точками заражения новой коронавирусной инфекцией с большой вероятностью являются бокаловидные и ресничные клетки в носу человека. Об этом международная группа ученых, занимающаяся созданием Атласа клеток человека (Human Cell Atlas, HCA), сообщила на сайте британского исследовательского института Wellcome Sanger.

Отмечается, что в этих клетках содержится наиболее высокий уровень белков ACE2 и TMPRSS2, за которые вирус «цепляется», чтобы проникнуть в организм. Ученые брали для исследования более 20 различных тканей неинфицированных людей, в том числе из легких, носовой полости, глаз, сердца, почек, печени и кишечника.

В первую очередь исследователей интересовало, какие клетки образуют оба вида указанных белков. В результате они пришли к выводу, что это именно бокаловидные и ресничные клетки в носу, которые отвечают за выработку слизи, а также удаление из дыхательных путей чужеродных частиц.

Однако два ключевых входных белка генетики также обнаружили в клетках роговицы глаза и в слизистой оболочке кишечника, что объясняет другой путь заражений через глаза и слезные протоки, а также возможность передачи вируса через фекалии.

21 апреля журнал Medical Xpress со ссылкой на Общество торакальной хирургии писал, что у курящего человека вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме в 14 раз выше, чем у человека, который не имеет такой привычки.

В основу статьи легло исследование китайских ученых, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным портала Worldometer на утро 24 апреля, в мире зарегистрировано 2 725 920 случаев заражения коронавирусом, 191 061 человек скончалcя, 745 905 человек выздоровели.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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