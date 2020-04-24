Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания после пандемии

Человечеству необходимо сменить стратегию выживания, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий. Такое мнение высказала биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

Она подчеркнула, что если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии вида, «то через два года будет еще какая-то пандемия», передает «РИА Новости».

«Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма», — сказала биолог.

Воронцова отметила, что человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы.

В частности, по ее словам, на дне океана давно обнаружено множество месторождений редкоземельных металлов, которые планируется добывать. Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут «сгрызать» дно на глубине четырех-пяти километров и потом передавать добытое по трубе на судно. По словам Воронцовой, такой способ добычи «точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана».

Она также напомнила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Аграрные технологии сосредоточены на монокультурах, используют большое количество минеральных удобрений и пестицидов.



По мнению биолога, человечеству как виду надо сменить паразитарную стратегию по отношению к природе на нормальный симбиоз.

Ранее в апреле ученыe из Великобритании, США и ​​Южной Африки опубликовали результаты исследования, согласно которым экосистему океанa при негативном сценарии ждет коллапс ужe в нынешнем десятилетии, a в 2040-x годаx катастрофa охватит и сообществa суши.