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Пригожин рассказал о перенесенном свином гриппе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как перенес в тяжелой форме свиной грипп. Пережитым опытом он поделился с изданием «Собеседник».

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По словам Пригожина, он заболел H1N1 во время эпидемии в 2009 году, когда был со своей женой певицой Валерией на гастролях. У него поднялась температура до 39 градусов, и он обратился за экстренной медицинской помощью и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пригожин так описал свое состояние: «сильный кашель, а из-за слабости не мог встать. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать». Продюсер проболел больше месяца.

Он отметил, что, по его мнению, свиной грипп был «пострашнее сегодняшнего вируса», но границы не закрывали.

Сейчас Иосиф Пригожин призывает беречь себя и окружающих, не выходить из дома без надобности.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев расскащал, что легкие пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом, на томографических снимках напоминают булыжную мостовую.

Он также также отметил, что у инфицированных коронавирусом пневмония возникает в 95% случаев, но «протекает по абсолютно разным сценариям».

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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