Эксперты спрогнозировали спад цены на жилье на фоне пандемии

Средняя стоимость квартир в российских новостройках в апреле 2020 года увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эксперты считают, что до конца года на фоне пандемии коронавируса и, как следствие, сокращения спроса произойдет снижение цен: на 15–20% — на вторичное жилье, на 10% — на новостройки.

Руководитель категории новостроек в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев рассказал «Известиям», что за последний год стоимость первичного жилья в российских городах выросла до 87,6 тыс. рублей за 1 кв. м, цены на вторичное жилье в апреле 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились не так сильно — в среднем на 4%, до 54,3 тыс. рублей за 1 кв. м, добавил он.

Тенденцию роста подтвердили другие участники рынка недвижимости. По информации руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на квартиры в новостройках повысились на 8%, в Нижнем Новгороде и Уфе — на 14%, в Красноярске — на 16%. А по данным генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, еще больший рост был зафиксирован в Сочи и Хабаровске — на 18,5% и 17,1% соответственно.

При этом аналитики и эксперты рынка из-за сокращения спроса на жилье предрекают снижение цен. По оценке Алексея Попова, средняя стоимость квартир в новостройках до конца года может упасть на 8–10%. Причем аналитик считает, что это будет происходить преимущественно за счет скидок, а не прямой корректировки стоимости.

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Отжался, упал: за год цены на квартиры в новостройках выросли на 13,5%