Отжался, упал: за год цены на квартиры в новостройках выросли на 13,5%

Средняя стоимость квартир в новостройках в России в апреле 2020-го увеличилась на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия». Тенденцию роста подтверждают и другие участники рынка. Но до конца года — на фоне пандемии коронавируса и, как следствие, сокращения спроса — эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье — на 15–20%, новостройки — на 10%. Однако пока цены — по отношению к марту — поменялись не кардинально.

Смена тенденций

За последний год средняя стоимость первичного жилья в российских городах выросла на 13,5% — до 87,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» рассказал руководитель категории новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Цены на вторичное жилье в апреле 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились не так сильно — в среднем на 4% — до 54,3 тыс. рублей за 1 кв. м, добавил он.

Тенденцию роста подтвердили другие участники рынка недвижимости. По информации руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на квартиры в новостройках повысились на 8%, в Нижнем Новгороде и Уфе — на 14%, в Красноярске — на 16%. А по данным генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, еще больший рост был зафиксирован в Сочи и Хабаровске — на 18,5% и 17,1% соответственно.

Как ранее писали «Известия», в России ожидался рост цен на жилье до 25% в течение двух лет из-за перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Однако в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прогнозы были скорректированы.

н1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за сокращения спроса на жилье аналитики и эксперты рынка теперь предрекают снижение цен. По оценке Алексея Попова, до конца года средняя стоимость квартир в новостройках может упасть на 8-10%. Это будет происходить преимущественно за счет скидок, а не прямой корректировки прайса, отметил аналитик.

Цены на вторичку могут снизиться на 10%, считает он.

— Влияние на стоимость будет оказывать не только падение доходов населения, но и смещение спроса в пользу первичного рынка из-за новой программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%, — высказал мнение Алексей Попов.

По прогнозам Павла Луценко, стоимость вторичного жилья до конца года может понизиться на 15-20%.

— Цены станут падать в зависимости от региона и характеристик конкретного объекта. В первую очередь, это будет зависеть от развития пандемии и скорости адаптации бизнеса под новые реалии, — считает директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Также он отметил, что наибольших скидок можно будет ожидать на элитные квартиры, в меньшей степени тенденция отразится на жилье массового сегмента, которое, как правило, пользуется более устойчивым спросом.

Первые ласточки

Рынок как первичной, так и вторичной недвижимости реагирует на изменения спроса не моментально, а с лагом во времени, сказал Алексей Попов. За последние полтора месяца отечественный рынок переходил от одной к другой крайности.

— В марте наблюдался рекордный спрос на все виды жилья из-за девальвации рубля, который сменился резким падением после объявленного режима самоизоляции, — уточнил аналитик.

н2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Резкий рост покупательской активности сначала стимулировал продавцов повышать цены. По данным Дмитрия Алексеева, в марте, по сравнению с февралем, спрос вырос на 9,5%. В среднем по стране цены на рынке вторичного жилья за тот же период увеличились до 4%, на рынке новостроек — на 7–9%, сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, хотя в некоторых городах они падали.

Однако переход офисов продаж на дистанционную работу, а вместе с ним и снижение активности клиентов в апреле, привели к появлению скидок и специальных акций на рынке. Из-за влияния двух компенсирующих друг друга тенденций, средняя стоимость 1 кв. м в городах-миллионниках не показывала высокую динамику (месяц к месяцу), сказал Алексей Попов. Например, в московском регионе по итогам трех недель апреля стоимость квадратного метра снизилась на 2% по отношению к марту (а не год к году), сказал директор по продажам группы «Самолет» Кирилл Храпов.

Пока собственники вторичной недвижимости в целом неохотно идут на уступки и не готовы «двигаться» по цене, отметил Алексей Попов.

Но в целом на вторичном рынке наступил переломный момент — впервые за последние два года цены начали падать, подчеркнул Ильдар Хусаинов. Пока это снижение незначительное — не более 1% . Но такой средний показатель связан с тем, что часть собственников на фоне нестабильной ситуации старается продать свою недвижимость дороже, а другие уже приняли новую реальность и готовы делать скидки, сказал он.

Например, в некоторых регионах уже сейчас скидки на трехкомнатные вторичные квартиры составляют 25-30%, на одно- и двухкомнатные — 10–15%. И этот тренд будет только нарастать, подчеркнул Ильдар Хусаинов.

Девелоперы тоже уже делают заметные скидки на некоторые новостройки, рассказала «Известиям» председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

н3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом же, на фоне кризиса девелоперы придерживаются разных позиций — кто-то вводит акции, кто-то, напротив, отменяет их. Некоторые застройщики объявили в своих проектах весьма щедрые скидки — вплоть до 20%, рассказала эксперт.