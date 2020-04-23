Более половины российских семей потратят маткапитал на покупку жилья

В ближайшие пять лет завести ребенка собираются 11,8 млн российских семей, из которых около 7,1 млн могут потратить материнский капитал на приобретение жилья. Об этом говорится в совместном исследовании ВЦИОМ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились «Известия».

Материнский капитал все чаще используют для улучшения жилищных условий, доля покупателей квартир в новостройках, которые пускают на эти цели семейные сертификаты, достигает 20%, оценили эксперты рынка недвижимости. Около 2-3 года назад такая доля покупателей составляла всего 7%.

Опрос ВЦИОМ также показал, что на сегодняшний день материнский капитал — наиболее известная госпрограмма поддержки населения, позволяющая в том числе улучшить жилищные условия. Около 90% россиян знают о принятых в начале года изменениях в эту программу.

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал, что использование маткапитала для улучшения жилищных условий в последние годы стало самой распространенной практикой его реализации. Он позволяет большинству молодых семей, живущих в регионах, купить квартиру.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метры поддержки: более половины семей потратят маткапитал на жилье