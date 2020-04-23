В СФ прокомментировали штрафы за несоблюдение дистанции в транспорте

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT решение усилить контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте.

По его словам, в данном вопросе должна быть такая же дисциплина, как и во всех остальных, касательно ограничений в связи с пандемией коронавируса. Рязанский отметил необходимость соблюдать меры по ограничению пассажиров в транспорте и соответствующую разметку мест.

Сенатор подчеркнул, что обстановка в Москве остается напряженной, необходимо соблюдать социальную дистанцию. За нарушения будут применяться такие же меры наказания, как и за нарушение всех остальных ограничительных мер. Рязанский заключил, что нововведение абсолютно оправданно, особенно в условиях не загруженности в данный момент общественного транспорта.

Ранее 23 апреля сообщалось, что контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют продуктовые магазины, и те, что продают товары первой необходимости, а также зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках у касс должна нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 м.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и юридических лиц в стране.

Спустя несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих горожан соблюдать дистанцию в 1,5 м в качестве меры против распространения коронавируса.

Как рассказали в столичном департаменте торговли и услуг 16 апреля, за неделю предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании.