Прямой эфир
Сюжет:

В СФ прокомментировали штрафы за несоблюдение дистанции в транспорте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT решение усилить контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте.

По его словам, в данном вопросе должна быть такая же дисциплина, как и во всех остальных, касательно ограничений в связи с пандемией коронавируса. Рязанский отметил необходимость соблюдать меры по ограничению пассажиров в транспорте и соответствующую разметку мест.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

Сенатор подчеркнул, что обстановка в Москве остается напряженной, необходимо соблюдать социальную дистанцию. За нарушения будут применяться такие же меры наказания, как и за нарушение всех остальных ограничительных мер. Рязанский заключил, что нововведение абсолютно оправданно, особенно в условиях не загруженности в данный момент общественного транспорта.

Ранее 23 апреля сообщалось, что контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют продуктовые магазины, и те, что продают товары первой необходимости, а также зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках у касс должна нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 м.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и юридических лиц в стране.

Спустя несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих горожан соблюдать дистанцию в 1,5 м в качестве меры против распространения коронавируса.

Как рассказали в столичном департаменте торговли и услуг 16 апреля, за неделю предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин рассказал о результатах введения электронных пропусков
Собянин обозначил сроки эпидемии коронавируса в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020