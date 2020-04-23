Первый пациент с коронавирусом скончался в Самарской области

В Самарской области умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«К сожалению, в области первый летальный случай. Ждем дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74 лет», ― написал он на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что у пациента также были сахарный диабет и онкологическое заболевание. Азаров также выразил соболезнования в связи с его кончиной.

В настоящее время в Самарской области зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. В Самарской области режим самоизоляции был введен 31 марта.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человек, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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