В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент скончался от коронавируса в Ярославской области. Об этом в среду, 22 апреля, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

«В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжелом состоянии», ― написал он на своей странице в Instagram.

Миронов подчеркнул, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пациента, однако его лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре рассказали, что в настоящее время в России около 145 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Кроме того, в ведомстве добавили, что за все время было проведено более 2,2 млн тестов на COVID-19

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420.

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