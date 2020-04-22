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Самоизоляцию жителей Подмосковья проконтролируют с помощью геолокации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Контролировать соблюдение режима самоизоляции жителями Подмосковья с подозрением на коронавирус, а также гражданами с проявлениями ОРВИ будут с помощью технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации. Об этом говорится в опубликованном в среду, 22 апреля, постановлении губернатора региона.

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«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции на дому, в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области <...> применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств или программного обеспечения», — говорится в постановлении.

Днем ранее такие же меры ввело правительство Москвы.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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