Самоизоляцию жителей Подмосковья проконтролируют с помощью геолокации

Контролировать соблюдение режима самоизоляции жителями Подмосковья с подозрением на коронавирус, а также гражданами с проявлениями ОРВИ будут с помощью технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации. Об этом говорится в опубликованном в среду, 22 апреля, постановлении губернатора региона.

«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции на дому, в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области <...> применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств или программного обеспечения», — говорится в постановлении.

Днем ранее такие же меры ввело правительство Москвы.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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