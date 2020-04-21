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Глава Подмосковья заявил о возможном продлении режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

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«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — ответил Воробьев на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.

По словам главы региона, сейчас абсолютное большинство жителей области соблюдают режим самоизоляции.

«Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», — сказал Воробьев.

Он добавил, что режим самоизоляции «позволяет сдержать рост количества заболеваний по экспоненте». По словам Воробьева, сейчас рост числа заразившихся составляет 12–15% в день.

«Нам нужно упасть ниже 10%. Нам нужно добиться показателей, когда количество выписываемых пациентов будет равняться по крайней мере числу тех, у кого выявляется заболевание. Пока у нас баланс отрицательный, госпитализируем больше», — сказал он.

Воробьев добавил, что ситуация с распространением коронавируса будет улучшаться в ближайшие две-три недели.

По данным на 21 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случае острой необходимости — при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

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