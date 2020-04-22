Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор назвал число остающихся под меднаблюдением россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время в России около 145 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории ведут переговоры по поставкам сразу нескольких скрининг-систем

«В РФ проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 145 тыс. человек», ― говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 109 тыс. тестов на наличие коронавируса.

Ранее в этот день замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, почему среди заболевших COVID-19 россиян превалируют молодые люди. Он объяснил это тем, что молодые россияне хуже пожилых граждан соблюдают меры по самоизоляции. При этом Семенов указал, что инфицированию подвержены все возрастные группы пациентов, независимо от страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проценко назвал число находящихся в больнице в Коммунарке пациентов
В Роскачестве объяснили правила выбора эффективной медицинской маски

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020