Вывозной рейс Сеул-Владивосток перенесли с пятницы на субботу

Вывозной рейс из столицы Южной Кореи Сеула во Владивосток предварительно перенесли с 24 на 25 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи, который создан для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

Речь идет о рейсе № SHU5451. Из Сеула самолет вылетит в пятницу в 13.00 по местному времени (07:00 мск). «Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае», — отметили в оперштабе.

Накануне Росавиация сообщала, что этот рейс предварительно запланирован на 24 апреля и его осуществит авиакомпания «Аврора».

В тот же день стало известно, что вывозной рейс из испанского города Аликанте в Нижний Новгород, который был запланирован на 25 апреля, перенесли на неопределенный срок.

Также в Минтрансе сообщили, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов граждан России из-за границы до 27 апреля. Отечественные перевозчики должны вернуть на родину сограждан из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Всего за прошедший месяц в Россию вернулись более 170 тыс. россиян. С 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

Правительство России утвердило 4 апреля порядок оказания помощи россиянам, которые застряли за рубежом. На сегодняшний день находящимся с других странах россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Россия полностью ограничила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, возвращающие соотечественников домой.