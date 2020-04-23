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Журналисты CNN будут работать в удаленном режиме до сентября

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Глава американского телеканала CNN Джефф Цукер объявил своим сотрудникам, что мало кому удастся вернуться в офис из-за коронавируса до сентября. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает издание The Daily Beast, в чьем распоряжении оказалось соответствующее письмо руководителя к подчиненным.

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«Мы ожидаем, что большинство сотрудников не вернутся до начала сентября, но часть редакции, без кого сложно будет освещать политическую повестку к выборам, появится в июле и августе», — сказал Цукер. Вместе с тем речи о сокращении штата не идет.

Он отметил, что примерно 10% сотрудников организации по-прежнему работают в офисе, а в начале июня их общее количество увеличится до 15%, пишет издание Deadline.

Кроме того, Цукер написал, что производство всех программ будет организовано в домашнем режиме до конца лета.

Также телеканал Fox News уже объявил, что начнет возвращать своих сотрудников в офис с 4 мая. Несмотря на то что в Нью-Йорке карантин действует официально до 15 мая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

С 11 апреля на всей территории Соединенных Штатов Америки из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Согласно данным Worldometer на 23 апреля, в США зарегистрировано 854,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 48,4 тыс. человек скончались, 84,6 тыс. пациентов выздоровели.

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