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Еще 420 коек для приема пациентов с COVID-19 развернут в Хабаровском крае

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В больницах Хабаровского края планируют развернуть еще 420 коек для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующую задачу перед краевым минздравом поставил губернатор Сергей Фургал на заседании оперштаба.

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Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства, на данный момент в больницах созданы 658 мест. Это соответствует федеральным нормативам, однако региональные власти не хотят смешивать пациентов с легкими и тяжелыми формами заболевания.

«К следующей неделе прошу подготовить дополнительные места для приема пациентов с COVID-19. Нам нужно создать двухуровневую систему маршрутизации пациентов. С тяжелыми формами должны находиться в инфекционном госпитале, для этого его нужно максимально освободить. Люди с легкой клиникой также должны ложиться в стационар, но уже в другое место, где их будут наблюдать. Отправлять таких людей домой нельзя, потому что никто не гарантирует, что не произойдет распространения инфекции», - заявил глава региона.

На решение задачи губернатор отвел семь дней.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555. В Хабаровском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 310. При этом 50% заболевших ― люди в возрасте 30–60 лет, 32% ― старше 60 лет, 9,6% ― молодежь до 30 лет, а 8,4% ― дети.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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