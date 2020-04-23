В Хабаровском крае число зараженных коронавирусом выросло до 310

В Хабаровском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 310. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил региональный минздрав.

«Сегодня в Хабаровском крае выявлено 38 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19 <…> Всего в крае зарегистрировано 310 случаев заболевания, в том числе 21 человек выздоровел и пятеро умерли», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в ведомстве отметили, что 50% заболевших ― люди в возрасте 30–60 лет, 32% ― старше 60 лет, 9,6% ― молодежь до 30 лет, а 8,4% ― дети.

С 22 апреля в регионе начал действовать усиленный масочный режим. Теперь жителям края нельзя заходить в общественный транспорт, включая такси, в аптеки, аптечные пункты, магазины, здания государственных органов власти, администраций без средств индивидуальной защиты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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