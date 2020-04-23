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Врачи обнаружили новое побочное явление коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cdc/Cdc
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Коронавирус, помимо уже известных побочных эффектов, может нарушать свертываемость крови и приводить к образованию тромбов. Об этом рассказали американские медики.

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Первыми особенность заметили нефрологи при проведении диализа. Они обнаружили, что катетеры покрыты сгустками крови. Позже об изменениях в крови также сообщили нейрохирурги и пульмонологи, пишет The New York Times.

Болезнь, вызванная коронавирусом — это больше, чем просто заболевание легких, заявил нейрохирург Джей Мокко. По его словам, в некоторых случаях у молодых пациентов происходили инсульты, вызванные тромбами.

После появления этой информации врачи разработали новый протокол лечения. Теперь пациентам дают большие дозы препаратов, разжижающих кровь.

Ранее 23 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что курильщики в случае заражения коронавирусом болеют тяжелее. Это связано с изменениями в работе легких.

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