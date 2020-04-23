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В ВОЗ рассказали о риске развития тяжелых форм COVID-19 у курильщиков

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Курящие люди, в случае заражения коронавирусом, подвержены более тяжелому протеканию у них заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 23 апреля, рассказала главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катерина Смолвуд.

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Эксперт отметила, что свое высказывание она основывает на различных исследованиях.

«Курение сильно связано с менее эффективным функционированием легких и поэтому делает людей более предрасположенными к тяжелой форме COVID-19», — цитирует ТАСС ее заявление на видеобрифинге в Копенгагене.

Об опасности курения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Смолвуд заговорила, комментируя гипотезу французских врачей о том, что никотин может оказаться полезен для профилактики COVID-19.

Накануне издание The Guardian опубликовало статью об исследованиях данных французских медиков. Сообщалось, что врачи обратили внимание на низкий процент курильщиков — всего 4,4% из 343 среди госпитализированных и чуть более 5% из 139 из пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Основываясь на этих наблюдениях, они выдвинули гипотезу, что у постоянных курильщиков реже развивается тяжелая форма коронавирусной инфекции и они менее подвержены риску заразиться.

Исследователи при этом отмечают, что не призывают граждан курить и напоминают об опасности этого занятия. Однако в скором времени, по данным издания, они планируют протестировать никотиновые пластыри на пациентах с коронавирусом.

21 апреля журнал MedicalXpress со ссылкой на общество торакальной хирургии писал, что у курящего человека вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме в 14 раз выше, чем у человека, который не имеет такой привычки.

В основу статьи легло исследование китайских ученых, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным издания, многие курящие больные были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, часть из них скончалась.

Негативное влияние курения на течение болезни COVID-19 отмечал и заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центрa онкологии им. H.H. Блохинa Владимир Левшин 12 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире, по данным портала Worldometer на 23 апреля, количество зараженных инфекцией превысило 2,6 млн человек, из них более 185,4 тыс. скончались, 730 тыс. пациентов вылечились.

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