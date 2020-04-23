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Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так 2/3 скончавшихся — те, кто пытался лечиться сам.

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«От самолечения я бы очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что люди, которые остаются лечиться дома под наблюдением врачей, должны строго принимать те медикаменты, которые им прописаны.

Кроме того, градоначальник заверил, что в столице не должно возникнуть перебоев с лекарствами для борьбы с коронавирусом.

«Сегодня мы видим более-менее эффективные лекарства, которые помогают на всех стадиях заболевания. <...> И идет постоянный поиск новых лекарственных препаратов. Сложность в том, что даже если определены какие-то лекарства, их очень сложно вовремя купить и доставить до пациента в силу того, что их раньше не производилось в промышленных масштабах либо они являются дефицитом в связи с тем, что идут поставки во все страны мира», — отметил Собянин.

Тем не менее, по словам мэра, администрация города договорилась о поставках лекарственных средств на ближайшие недели и месяцы. Таким образом, дефицита препаратов возникнуть не должно.

Накануне, 22 апреля, в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин» у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика.

В свою очередь, московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия. Она заключается в том, что пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия.

корона

По состоянию на 23 апреля, в Москве зафиксировано 1959 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных в столице достигло 33 940 человек. Около 80% новых пациентов — люди моложе 65 лет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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